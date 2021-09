Inauguration des nouveaux ateliers municipaux 

Érigés sur la rue Omer-DeSerres, les nouveaux ateliers municipaux, qui seront occupés par le Service des travaux publics dès cet automne, ont été inaugurés officiellement en présence de quelques convives, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Pour le maire Richard Perreault, ce bâtiment vient compléter un cycle de rattrapage au chapitre des infrastructures et permettra au Service des travaux publics de mieux desservir les citoyennes et citoyens, les opérations étant centralisées à un seul endroit.

« Comme maire depuis 2013, je suis fier des boisés, des pistes cyclables, des sentiers, de la bibliothèque Paul-Mercier, du développement et des services offerts à la population. Je suis fier que Blainville ait été proclamée ville canadienne par excellence pour élever une famille et municipalité québécoise par excellence où il fait bon vivre. Je suis fier aujourd’hui d’inaugurer ces nouveaux ateliers municipaux, un immeuble conçu pour offrir des services adéquats au cours des prochaines décennies », a déclaré Richard Perreault.

Combler des besoins en espaces

Pour le directeur du Service des travaux publics, Luc Fugère, le nouvel immeuble comblera des besoins importants en espace. « Les ateliers actuels ont été construits en 1988 alors que Blainville avait 16 175 résidents. Ils étaient faits pour combler les besoins de cette époque. Ces dernières années, il fallait entreposer de l’équipement et de la machinerie dans d’autres immeubles, ce qui pouvait nuire à notre efficacité. Avec ces nouveaux ateliers, on passera d’une superficie de 2 300 m2 à 4 225 m2, nous aurons plus d’espace et nos opérations seront centralisées, ce qui nous aidera beaucoup à mieux desservir les citoyens », a-t-il mentionné.

Dès le mois d’octobre, le Service des travaux publics élira domicile dans ses nouveaux locaux et aura notamment accès à des bureaux administratifs, à des vestiaires, à une buanderie, à une cafétéria, à des ateliers de travail désignés, à des ateliers mécaniques et à un magasin pour la division de l’approvisionnement.

Le président de la commission des travaux publics, des infrastructures et des services techniques, Stéphane Dufour, a tenu à remercier les directeurs, employés, architectes, ingénieurs et entrepreneurs qui ont participé au projet.

« Dans quelques semaines, les employés vont entrer dans les nouveaux ateliers. Je suis sûr qu’ils seront satisfaits de nos efforts et qu’ils s’approprieront rapidement leur nouveau lieu de travail. À mon tour, je remercie Sacha Fournier, Jocelyn Tremblay, Luc Fugère et son équipe ainsi que tous les partenaires qui ont participé à ce beau projet qui devient maintenant une autre de nos fiertés blainvilloises », a-t-il conclu.