Passeport vaccinal : nouvelles applications à Blainville

Les récentes annonces du gouvernement du Québec touchant les consignes sanitaires auront des impacts sur certaines activités offertes par la Ville de Blainville ou se déroulant dans ses locaux et bâtiments, notamment en ce qui a trait aux limites de capacité et à l’exigence du passeport vaccinal.

Voici les nouvelles applications pour davantage d’assouplissement:

Centre récréoaquatique et aréna

Dès le lundi 15 novembre, les changements suivants seront appliqués à ces deux édifices :

∙ Tous les visiteurs* de 13 ans et plus devront présenter le passeport vaccinal ainsi qu’une preuve d’identité avec photo (uniquement les 16 ans et plus) à chaque présence. Les participants aux cours ou aux activités devront aussi présenter le passeport. Le port du couvre-visage demeure obligatoire pour tous.

∙ Les réservations ne seront plus requises pour les bains libres et pour les entraînements des maîtres nageurs se déroulant au Centre récréoaquatique. Pour le patinage libre à l’aréna, la réservation demeure obligatoire.

∙ Les séchoirs à cheveux seront à nouveau disponibles dans les vestiaires du Centre récréoaquatique et de l’aréna. Il sera également possible d’apporter son propre séchoir.

∙ Les vestiaires du Centre récréoaquatique seront à nouveau genrés. Les participants sont priés de respecter l’assignation des vestiaires pour hommes, femmes ou familles.

∙ Le restaurant de l’aréna demeure fermé jusqu’à nouvel ordre et la Direction de santé publique recommande d’éviter de consommer de la nourriture dans les estrades, puisque la distanciation n’est plus requise.

* Exception : le passeport vaccinal est non requis pour les accompagnateurs (parent d’un enfant de moins de 10 ans ou accompagnateur d’une personne ayant un handicap). Un accompagnateur sera exempté de présenter le passeport s’il est présent avec la personne qui nécessite de l’aide dans les vestiaires, par exemple. Cependant, l’accompagnateur devra présenter son passeport s’il souhaite se rendre dans les estrades pendant l’activité.

Activités associatives offertes dans les édifices municipaux

Les associations pourront maintenant offrir leurs activités selon la capacité réelle des salles, mais elles devront exiger le passeport vaccinal à tous les participants. Le couvre-visage demeure requis, sauf pour boire ou manger ou lors d’une activité physique.