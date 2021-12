La Ville de Sainte-Thérèse conserve ses 4 fleurons

La Ville de Sainte-Thérèse conserve ses quatre fleurons remis dans le cadre de la 16e classification horticole de la Corporation des Fleurons du Québec qui avait lieu le 9 décembre à la Salle Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous recevons cette note d’excellence en matière d’embellissement horticole, démontrant tout l’intérêt porté à l’amélioration des espaces verts et des pratiques de développement durable à Sainte-Thérèse. Cette réussite est le fruit d’un effort collectif réalisé par les employés municipaux, les commerces locaux et les citoyens. Merci de contribuer à embellir et faire rayonner notre ville! » a souligné le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

Rappelons que depuis 2018, plusieurs réalisations ont permis de verdir et fleurir le territoire thérésien, dont l’aménagement d’un nouveau jardin communautaire, la mise sur pied du Programme de remplacement de frênes abattus et l’ajout d’aménagements floraux à l’extérieur des édifices municipaux.

Décernés pour une période de trois ans, les fleurons sont assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle qui identifie le niveau de verdissement des municipalités sur une échelle de cinq fleurons, pour ensuite proposer des pistes d’amélioration en vue d’embellir davantage les lieux publics.