Les finissants du Collège Lionel-Groulx présentent Jeux de massacre

Les finissantes et les finissants en Interprétation théâtrale et en Théâtre-Production du Collège Lionel-Groulx présentent, du 15 au 19 décembre 2018 au Théâtre Lionel-Groulx, Jeux de massacre, un texte d’Eugène Ionesco mis en scène par Alain Zouvi.

Une petite ville jusqu’à présent bien tranquille se voit lentement décimée par un mal inconnu. De plus en plus de gens meurent, laissant les survivants dans l’angoisse et la peur. Chacun réagit et se protège comme il peut, aide son prochain ou s’en méfie. Une ombre noire rôdant dans la ville semble observer les événements d’un œil passif. La tragédie au ton absurde pose une question troublante : peut-on espérer un lendemain meilleur ?

Il est difficile de ne pas grincer des dents en entendant un personnage de la pièce s’exclamer : « J’avais demandé à ce qu’on établisse une frontière, un barrage pour empêcher les gens des quartiers insalubres de pénétrer et d’aller se réfugier dans les arrondissements moins touchés et surtout le mien, le premier ».

Cette réflexion trouve un écho dans plusieurs pays où la montée de l’extrême droite se fait sentir, comme en témoignent par exemple les récentes élections brésiliennes. Bien qu’écrite en 1970, Jeux de massacre pose un regard critique fort sur l’actualité.

Représentations au Théâtre Lionel-Groulx



15, 17, 18, 19 décembre, à 19 h 30

16 décembre, à 14 h

Les billets sont en vente à la billetterie du Cabaret BMO, situé au 57, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse. Il est également possible de procéder à l’achat en ligne en visitant le www.odyscene.com. Téléphone : 450 434-4006