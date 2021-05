Exposition printanière du Club photo Blainville

Après plus d’un an, le Club photo Blainville revient avec une exposition printanière. Dans le cadre de cette exposition, 11 participants ont choisi de partager, avec les visiteurs, des photographies arborant des thèmes aussi variés que le monde animalier, des paysages, des portraits et des natures mortes.

Il sera possible d’admirer les 27 œuvres photographiques du 12 au 30 mai, au centre d’exposition de Blainville (1000, chemin du Plan-Bouchard).

Les photographes exposants sont Marc Archambault, Mario Béland, Peter Cully, Karine Desmarais, Marie-France Falardeau, Claude-André Fortin, Michelle Hardy, Stéphane Martin, Eric Perreault, Luc Pouliot et Normand Savage.