Le 5 à 7 avant l’show termine les festivités estivales de Sainte-Thérèse

Pour clore la saison des spectacles d’été , la Ville de Sainte-Thérèse invite la population à son 5 à 7 avant l’show qui aura lieu le samedi 24 août dès 17 h, à la Place du Village. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

L’ambiance sera au rendez-vous avant le spectacle de Dumas. Cette année, la Ville a collaboré avec trois commerces de la région pour vous proposer une soirée des plus festives. Le camion-restaurant Plan A (restaurant L’Ardoise) sera présent avec une offre culinaire alléchante. Si vous souhaitez prendre l’apéro, la Prohibition Bar à bière offrira gratuitement son cocktail du 175e anniversaire aux 200 premiers participants et le Saint-Graal aura un kiosque de vente de bières, comprenant entre autres, sa bière du 175e anniversaire. Il vous sera également possible de visiter les autres restaurants du Village. Un espace bistro comprenant du mobilier urbain sera installé pour vous permettre de déguster confortablement votre repas. La rue de l’Église ainsi que la rue Blainville Ouest (entre les rues Turgeon et de l’Église) seront fermées à la circulation pour l’occasion.

Ce n’est pas tout! Plusieurs autres surprises vous attendent. Un impressionnant spectacle de feu et un quiz amusant dédié au 175e anniversaire de la Ville sont également au programme.

« La saison estivale tire déjà à sa fin! Nous vous invitons à venir profiter d’une des dernières soirées d’été au Village. Il s’agit du moment idéal pour prendre un verre et déguster un bon repas entre amis avant une soirée toute en musique. Nous vous attendons en grand nombre! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

La soirée se poursuivra avec le show de Dumas. La première partie sera assurée par Justin Roy qui débutera à 19 h 30. Auteur-compositeur-interprète et originaire de l’est de l’Ontario, Justin Roy est étudiant en Techniques professionnelles de musique et chanson, interprétation en musique populaire, au Collège Lionel-Groulx. Il performera à la guitare ses compositions originales. Finalement, dès 20 h, place à la prestation de Dumas! Une des figures les plus estimées de l’univers musical québécois, il offrira son spectacle Dumas Cosmologie.

Veuillez noter que l’artiste ne sera pas présent durant le 5 à 7 et qu’il ne sera pas possible de le rencontrer.