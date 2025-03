Une exposition citoyenne de la Thérésienne Nicole Proulx

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de présenter l’exposition en arts visuels Logimagine de l’artiste thérésienne Nicole Proulx. Celle-ci sera présentée du 10 au 13 avril prochain à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest).

Dans cette exposition, Nicole Proulx offre une réflexion sur les préoccupations sociétales en chiffrant son langage pictural grâce à la symbolique des formes. Ses tableaux abstraits démontrent le jeu entre la pensée rationaliste moderne et l’univers de l’intuition et de l’imaginaire, où le spectateur est amené à en décrypter le contenu.

HORAIRE

Jeudi et vendredi, de 13 h à 19 h

Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Vernissage : 10 avril, de 17 h à 19 h

L’exposition est gratuite et ouverte à tous. Lors du vernissage, l’artiste présentera ses créations et sa démarche artistique, des bouchées et du vin seront servis sur place.

« En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse est fière de soutenir et contribuer au rayonnement des artistes d’ici. Nous sommes heureux d'accueillir l'exposition de madame Proulx à la Maison Lachaîne. Nul doute que vous serez impressionné par son grand talent artistique! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

À propos de l’artiste

Au cours de sa carrière artistique, Nicole Proulx a participé à plusieurs expositions dans différentes villes du Québec, mais a également partagé ses œuvres à l’international, lors d’expositions à New York et Mexico. Elle a une passion pour l’aquarelle ainsi que pour l’acrylique. Deux de ses œuvres à l’aquarelle figurent dans la Collection municipale d'œuvres d'art de la Ville de Sainte-Thérèse.