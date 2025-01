Un séjour découverte à Annecy en France pour quatre Thérésiens

La Ville de Sainte-Thérèse recherche quatre jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, pour participer au programme de stages Séjour découverte à Annecy en France. L'expérience se déroule du 30 juin au 30 juillet 2025.

Pour être admissibles, les candidats doivent être résidents de Sainte-Thérèse ou étudier à temps plein dans une institution scolaire située sur le territoire thérésien. Les participants seront hébergés par la Ville d’Annecy et, afin de les aider à payer les coûts du transport, recevront une bourse de 1 200 $ de la Ville de Sainte-Thérèse.

Stages disponibles

Les postes disponibles sont : agent d’accueil et d’animations culturelles à la Médiathèque La Turbine et Bonlieu, agent d’accueil et d’entretien au Camping Le Belvédère, agent d’accueil et de surveillance aux Musée-Château et Palais de l’Île, assistant archiviste au Archives municipales, assistant aux communications à l’Alliance française d’Annecy et réparateur de vélos et animateurchez Roule & Co.

« Le Séjour découverte est une expérience unique pour les jeunes Thérésiennes et Thérésiens! Cette opportunité leur permettra de découvrir la culture d’Annecy, notre magnifique ville jumelle, ainsi que d’acquérir de l’expérience en milieu de travail. J’encourage les jeunes admissibles à postuler en grand nombre! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

Consultez les descriptions détaillées des stages et les conditions d’admissibilité au www.sainte-therese.ca > Ville > Découvrir Sainte-Thérèse > Pactes d’amitié.

Pour soumettre votre candidature, envoyez votre curriculum vitae avec photo ainsi qu’une lettre de motivation (deux pages maximum) avant le 28 février 2025 à [email protected].