Un espace numérique dédié à l'écoute de musique francophone voit le jour au Québec

Sur les plateformes d'écoute en continu, la musique québécoise peine «à se faire entendre dans un océan de contenus majoritairement anglophones», expose la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs (SPACQ-AE). Pour tenter de renverser cette tendance, l'association lance un nouvel espace en ligne gratuit où, en quelques clics, le public a accès à une vaste sélection de contenus francophones.

MUSIQC n'est pas un nouveau Spotify ou YouTube Music à la sauce québécoise. L'espace numérique, dont le lancement officiel a lieu mercredi, repose en fait sur les contenus de ces grandes plateformes. Il cherche à agir comme une «paserelle» entre celles-ci, la musique francophone et les amateurs de musique.

«La mission première de MUSIQC est la mise en valeur et la recommandation de la musique francophone sur les plateformes de musique en ligne pour qu'elle puisse enfin rejoindre son public», explique la directrice générale de la SPACQ-AE, Ariane Charbonneau, dans un communiqué.

L'association rappelle les plus récents chiffres de l’Observatoire de la culture et des communications (OCCQ). Elle indique que, sur les 10 000 chansons les plus écoutées du Québec de 2023, 5 % de l’écoute était destiné à la musique francophone québécoise et seulement 2 % de l’écoute était destinée à des nouveautés francophones québécoises.

«Avec peu de listes d'écoute éditoriales et l'omniprésence de listes de lecture algorithmiques, notre industrie et nos artistes sont à la merci des algorithmes anglophones et internationaux», affirme Mme Charbonneau.

Sur la page de MUSIQC, l'utilisateur a accès à une panoplie de listes d'écoute différentes, sans avoir à créer un compte. Une fois la liste choisie, il peut démarrer l'écoute et sera transféré sur la plateforme préalablement sélectionnée. Les services présentés sont Apple Music, Deezer, Qobuz et Amazon Music, en plus de Spotify et YouTube Music.

Les listes ne sont pas générées par l’intelligence artificielle ou par des algorithmes. Elles sont plutôt conçues par des humains, dont des «programmateurs spécialisés» qui sont des journalistes, des artistes et des festivals, entre autres.

L'un d'eux est le porte-parole de MUSIQC, l'auteur-compositeur-interprète Corneille. Il propose une liste de près de 40 titres d'ambiance R&B.

«Cette initiative numérique d’écoute musicale simplifie la découvrabilité musicale, met à l’honneur les musiques et les artistes francophones et fait la promesse de transformer le potentiel de la découverte en écoutes concrètes. Avec MUSIQC, nous voulons créer un mouvement, un rassemblement autour de nos musiques, un lieu central qui nous ressemble», a déclaré l'artiste par voie de communiqué.

Les utilisateurs peuvent également sélectionner les pièces musicales par genre ou par artiste. MUSIQC inclut de la musique d'artistes autochtones ainsi que de pays où le français est une langue officielle. On y retrouve notamment la France, la Belgique, la Suisse et plusieurs pays africains.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne