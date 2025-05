Blainville dévoile sa programmation estivale

La Ville de Blainville a dévoilé dimanche dernier sa programmation estivale : spectacles et ateliers pour jeune public, cinéma en plein air, activités jeunesse, expositions, marché public, spectacles musicaux, festivités de la fête nationale du Québec, etc.

À compter du 2 juillet, les lundis, place à la Virée culturelle qui regroupe ateliers et activités pour initier les plus jeunes aux diverses formes d’art. Les mardis, un spectacle pour jeune public sera présenté sous le grand chapiteau de la Place des spectacles. Marionnette, cirque, art clownesque, théâtre : il y en aura pour tous les goûts! Les mercredis, apportez votre chaise ou votre couverture pour la présentation du Cinéma sous les étoiles. Les jeudis, on vous réserve tout un programme! Commencez par une visite au marché public et choisissez l’un des plats prêts-à-manger cuisinés sur place par nos maraîchers. En attendant le spectacle, faites un tour à la Place de l’étang où vous pourrez pique- niquer ou vous détendre. Au cours de l’été, se produiront, entre autres, Marie-Denise Pelletier, Luc De Larochellière, Andrea Lindsay, King Melrose, Nathalie Choquette et Florence K.

Et l’artiste de Blainville en fête est...

C’est sur des airs ayant traversé les générations que les citoyens seront invités à venir chanter et danser lors de la 38e édition de Blainville en fête, le 16 août prochain. Nous aurons le plaisir d’accueillir Ludovick Bourgeois, qui présentera son tout nouveau spectacle Les BB par Ludovick Bourgeois. En journée, comme à l’habitude, on réserve aux familles une foule d’activités en plus d’un dynamique spectacle jeunesse par Flip Fabrique. Pour clore cette journée de festivités, le traditionnel feu d’artifice et un spectacle de drones illumineront le ciel.

Blainville accueille l’Orchestre symphonique de Montréal et maestro Rafael Payare

Le 20 août, c’est l’orchestre de renommée internationale qui fera escale à Blainville pour présenter sa série L’OSM dans les parcs, sous la direction du chef Rafael Payare, et animé par André Robitaille. Les mélomanes seront touchés par la tendre Médiation de Thaïs et les rythmes endiablés des célèbres danses du Prince Igor de Borodine. C’est l’occasion rêvée de découvrir la magie de la musique classique lors de ce concert gratuit en plein air.

« Encore cette année, nous sommes très heureux de pouvoir offrir une programmation étoffée et diversifiée à notre population, le tout gratuitement. Profitez de la belle saison pour découvrir nos lieux de diffusion et pour participer aux activités qui se dérouleront aux quatre coins de la ville. Au plaisir de vous rencontrer dans un parc près de chez vous! », a conclu la mairesse.