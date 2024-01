Rattrapage post-grève: Éric Gingras croit possible de ne pas amputer la relâche

Le cours de science et technologie offert au primaire et secondaire fera peau neuve dès 2026, a annoncé vendredi le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Il sera actualisé dans le but de «sensibiliser davantage les élèves aux enjeux actuels», comme les changements climatiques, a expliqué le ministre dans un communiqué. Cette révision du ...