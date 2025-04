Le conseil jeunesse de Blainville simule une séance du conseil municipal

La 19e édition du conseil jeunesse a tenu une séance extraordinaire, une simulation d’une véritable séance du conseil municipal, le 22 avril dernier.

En lien avec le 10e anniversaire de la bibliothèque Paul-Mercier, la cohorte, composée de 18 élèves de 5e et 6e année provenant de 8 écoles primaires de Blainville, a participé à la réalisation d’une création musicale intitulée « Slam ta biblio! », disponible sur blainville.ca.

Timothée Larivière, élève de l’école des Ramilles élu par ses pairs à titre de maire du conseil jeunesse, a résumé ainsi son expérience et le mandat réalisé par les jeunes :

« J'ai apprécié pouvoir échanger avec la mairesse et les conseillers. Ils m’ont donné le goût de m'impliquer davantage dans ma communauté et, peut-être un jour, dans la politique municipale. J'ai aussi aimé avoir la chance de participer à la création du slam et d’exploiter mon potentiel artistique au profit de la bibliothèque, que j'adore! Merci à la Ville de soutenir, année après année, ce projet et à tous les merveilleux participants du conseil [jeunesse] avec qui j'ai eu l'honneur tisser des liens ».

Pour sa part, le maire suppléant et conseiller du district du Plan-Bouchard, Philippe Magnenat, a félicité les élèves. Il a rappelé les objectifs du conseil jeunesse : « Depuis sa création en 2006, ce programme permet à des étudiants blainvillois de s’initier à la démocratie municipale et de découvrir les coulisses de notre organisation. Le conseil jeunesse, c’est aussi une belle opportunité de réaliser de beaux projets comme le slam en l’honneur du 10e anniversaire de la bibliothèque Paul-Mercier », a-t-il mentionné.

Slam ta biblio

Cette année, les membres du conseil jeunesse ont eu la chance de participer à un projet créatif et marquant pour souligner le 10e anniversaire de la bibliothèque Paul-Mercier. En collaboration avec Marc Sauvageau, un artiste pluridisciplinaire, ils ont créé un SLAM unique qui met en valeur la beauté et l’importance de la bibliothèque dans leur communauté.

Lors d’une séance de travail survenue le 23 février dernier, le conseil jeunesse s’est réuni pour créer les paroles et la mélodie de cette œuvre qui met de l’avant la bibliothèque de Blainville, un lieu essentiel qui favorise la culture et l’éducation. L’enregistrement a eu lieu le 23 mars et grâce à la collaboration et l’énergie du groupe, un excellent résultat a vu le jour.

Outre ce projet, le conseil jeunesse a participé, pour une troisième année, à la réalisation d’une capsule vidéo promotionnelle du programme Ma première galerie d’art. Les jeunes ont également été impliqués dans le choix des prix qui seront remis, à la fin de l’année scolaire, à des élèves finissantes et finissants du primaire afin de souligner leur persévérance.

Ils ont aussi rencontré le personnel du Service des communications et de l’expérience citoyenne, du Service de police ainsi que deux membres de la commission Relève. Le conseil jeunesse s’est entretenu avec des élus du conseil municipal, dont la mairesse Liza Poulin.

Enfin, les membres du conseil jeunesse ont choisi les films de la programmation du Cinéma sous les étoiles et ont participé à la sélection d’un jeu gonflable pour Blainville en fête.