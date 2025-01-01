La loi sur le renforcement de la laïcité à l'école est adoptée

Les élèves du Québec devront désormais fréquenter l’école à visage découvert.

Le gouvernement Legault a en effet fait adopter jeudi son projet de loi 94, visant à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire québécois.

Les élus de la banquette gouvernementale caquiste ont bien entendu voté en faveur, mais aussi les élus du Parti québécois, tandis que les députés de l’opposition officielle libérale et de Québec solidaire ont voté contre.

La loi a été sanctionnée peu après par la lieutenante-gouverneure.

La nouvelle loi étend notamment l’interdiction de porter des signes religieux aux élèves et à l’ensemble du personnel des écoles publiques, ainsi qu’aux personnes travaillant dans le cadre d’ententes avec les établissements scolaires.

Par exemple, cela touche l’éducatrice en service de garde, le conseiller pédagogique, le psychologue, le bénévole à la bibliothèque, le concierge, le personnel de la cafétéria, l’entraîneur de hockey dans le cadre d’un projet particulier, etc.

Le projet de loi faisait suite notamment au rapport d’enquête sur l’école Bedford, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. L'automne dernier, il avait été révélé qu'un groupe d’enseignants maghrébins faisait régner un climat toxique.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne