Luc Desilets est prêt pour les élections fédérales

Après un an et presque dix mois plus tard, le député fédéral de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, est fier d’officialiser sa candidature pour un second mandat en déposant son acte de candidature avec le Bloc Québécois au bureau du directeur du scrutin pour les élections fédérales.

Ce sont les libéraux qui ont décidé de déclencher les élections, néanmoins le député sortant est tout de même satisfait de son mandat et souhaite continuer de représenter les citoyens et citoyennes de Rivière des-Mille-Îles. Rappelons que les membres du Bloc Québécois ainsi que le chef, Yves-François Blanchet, lui ont accorder de nouveau leur confiance lors de l’investiture tenue en mai dernier.

« Cette marque de confiance de mon chef et du Bloc est importante pour moi. J’espère sincèrement que les citoyens de la circonscription me la témoigneront de nouveau le 20 septembre prochain », déclare Luc Desilets

M. Desilets a mené entre autres deux dossiers qui lui ont été confiés par Yves-François Blanchet lors de son mandat, soit ceux des anciens Combattants et du Revenu national. Ravi de son expérience, il souhaite mener encore plus loin son implication politique en défendant toujours davantage les aînés, les agriculteurs, la culture ainsi que l’environnement.

Créer des liens

Durant son court, mais prolifique mandat, le député sortant affirme avoir su créer des liens forts et honnêtes avec les citoyens et citoyennes de sa circonscription et il est impatient de continuer dans cette direction.

« Nous avons progressé ensemble dans un contexte de pandémie. Je ne peux qu’avoir hâte de continuer à vous supporter, être à votre écoute et à développer des solutions avec vous pour la relance économique », renchérit Luc Desilets.

Avec une équipe motivée et fière du travail accompli, notamment d’avoir su répondre aux besoins des citoyens, des organisations et des entreprises durant la pandémie, le député du Bloc Québécois est heureux d’être officiellement candidat à l’élection fédérale de 2021.

« C’est un honneur pour moi de m’engager à représenter à nouveau les citoyens et citoyennes de la circonscription Rivière-des-Mille-Îles et d’être un leader dans ma communauté. C’est en se rassemblant et en travaillant ensemble qu’on accomplit de grandes choses », conclut Luc Desilets.