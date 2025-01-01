Nous joindre
Aucune opposition

Le maire et les huit conseillers du conseil municipal de St-Colomban élus

6 octobre 2025
6 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

À la suite de la fermeture des mises en candidature pour les élections municipales du 2 novembre, le maire et les conseillers des huit districts de Saint-Colomban sont élus par acclamation n'ayant aucune opposition.  

Tous les nouveaux élus sont sous la bannière du parti politique Ensemble Saint-Colomban. Xavier-Antoine Lalande reste à la tête du conseil municipal.

Ses conseillers sont :  Louis-Philippe Alain – district 1, Christiane Wilson – district 2, Danielle Deraîche – district 3, Danielle Bastien – district 4, Valérie Gravel – district 5, Ayla Scriven – district 6, Jessica Raby-Beaulieu – district 7 et Isabel Lapointe – district 8. 

En vertu de l’article 168 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la présidente d’élection a procédé à la proclamation de ces candidats élus. Ces élus seront assermentés dans les prochains jours et formeront ainsi le nouveau Conseil municipal 2025-2029 de la Ville de Saint-Colomban.

« Je souhaite féliciter les nouveaux élus et je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à la planification et à l’organisation des élections municipales 2025 » , exprime Me Léane Adam, présidente d’élection.

 

