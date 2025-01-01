Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ville de Sainte-Thérèse

Impacts de la grève de Postes Canada sur les élections municipales

durée 10h00
8 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La grève de Postes Canada cause des problématiques en ce qui à trait à la livraison les documents initialement prévus en lien avec les élections municipales, l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel.

C'est pourquoi que la Ville de Sainte-Thérèse demande la collaboration de tous les citoyens éligibles à voter et donne les consignes pour un bon déroulement le 2 novembre prochain, jour du scrutin. 

Inscription à la liste électorale

On mentionne qu'il ne sera pas possible de s'inscrire ni de faire de changement d'adresse le jour même du vote. Ainsi, il est primordial que tout citoyen de plus de 18 ans s'assure d'être sur la liste électorale et que les bonnes informations soient indiquées. 

Il est possible de valider ces informations via le site Web de la Ville au sainte-therese.ca/elections ou encore par téléphone au 450 434-1440, poste 2633, durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Dans le cas où votre nom devrait y apparaître et qu'il n'y est pas ou s'il est mal écrit, il est nécessaire de vous présenter à la commission de révision les 11, 14 ou 21 octobre à l’hôtel de ville. Si vous ne pouvez vous rendre sur place à ces dates, un parent, votre conjoint ou conjointe ou une personne qui cohabite avec vous peut faire cette démarche à votre place. 

Pour vous inscrire ou pour effectuer un changement d’adresse à la commission de révision, apportez une ou deux pièces justificatives qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Trouver son lieu de vote

La carte de rappel qui devait être envoyée par la poste mentionnait à chaque adresse son lieu de vote pour la journée du vote par anticipation et le jour du scrutin.

Comme il est probable que vous ne receviez pas la carte de rappel, pour savoir où aller voter, consultez le sainte-therese.ca/elections ou téléphonez au 450 434-1440, poste 2633, durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Pour toute question en lien avec les élections municipales à Sainte-Thérèse, écrivez à [email protected] ou téléphonez au 450 434-1440, poste 2633.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le maire et les huit conseillers du conseil municipal de St-Colomban élus

Publié le 6 octobre 2025

Le maire et les huit conseillers du conseil municipal de St-Colomban élus

À la suite de la fermeture des mises en candidature pour les élections municipales du 2 novembre, le maire et les conseillers des huit districts de Saint-Colomban sont élus par acclamation n'ayant aucune opposition.   Tous les nouveaux élus sont sous la bannière du parti politique Ensemble Saint-Colomban. Xavier-Antoine Lalande reste à la tête du ...

LIRE LA SUITE
Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Publié le 2 octobre 2025

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre. «Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un ...

LIRE LA SUITE
La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

Publié le 19 septembre 2025

La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

C'est vendredi que s'amorce officiellement la période électorale en vue des élections municipales au Québec, qui auront lieu le 2 novembre. Le début de la période électorale signifie notamment que les candidats peuvent commencer à installer leurs pancartes. De nombreuses affiches avaient déjà fait leur apparition aux abords des rues vendredi ...

LIRE LA SUITE