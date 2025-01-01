Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dont 564 en tant que maire

Plus de 4500 candidats municipaux québécois sont élus par acclamation

durée 09h00
14 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Plus de 4500 candidats municipaux au Québec ont été élus sans opposition.

La période de mise en candidature pour les élections municipales provinciales, qui regroupent environ 1100 municipalités, a pris fin le 3 octobre.

Parmi les 4560 élus, 564 se sont présentés à la mairie et 3996 à la fonction de conseiller, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec.

Six ont également été élus sans opposition préfets de leur municipalité régionale de comté.

En 2021, 4974 candidats avaient été élus sans opposition: 615 maires, 4355 conseillers et 4 préfets.

Les élections municipales provinciales auront lieu le 2 novembre.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Impacts de la grève de Postes Canada sur les élections municipales

Publié le 8 octobre 2025

Impacts de la grève de Postes Canada sur les élections municipales

La grève de Postes Canada cause des problématiques en ce qui à trait à la livraison les documents initialement prévus en lien avec les élections municipales, l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel. C'est pourquoi que la Ville de Sainte-Thérèse demande la collaboration de tous les citoyens éligibles à voter et donne les ...

LIRE LA SUITE
Le maire et les huit conseillers du conseil municipal de St-Colomban élus

Publié le 6 octobre 2025

Le maire et les huit conseillers du conseil municipal de St-Colomban élus

À la suite de la fermeture des mises en candidature pour les élections municipales du 2 novembre, le maire et les conseillers des huit districts de Saint-Colomban sont élus par acclamation n'ayant aucune opposition.   Tous les nouveaux élus sont sous la bannière du parti politique Ensemble Saint-Colomban. Xavier-Antoine Lalande reste à la tête du ...

LIRE LA SUITE
Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Publié le 2 octobre 2025

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre. «Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un ...

LIRE LA SUITE