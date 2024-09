Un conducteur de Val-David arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies

Un conducteur de 38 ans de Val-David a été arrêté vers 00h30 le 4 septembre, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

Il avait été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec du poste Sud de la MRC des Laurentid pour une vérification relativement au code de la sécurité routière sur la route 117, à Val-David.

Par la suite, il a été conduit au centre hospitalier où un prélèvement sanguin a été effectué. Il a été libéré par la suite et doit revenir devant la justice, à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il va également recevoir des constats d’infraction pour son excès de vitesse, non porteur des documents, et en vertu de règlements municipaux pour avoir injurié un agent.

Durant l’intervention, les policiers ont découvert des stupéfiants et ils ont également procédé à l’arrestation de la passagère. La femme de 39 ans a été libérée par la suite. Elle devrait revenir devant la justice, à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Jérôme. Elle pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Les policiers ont saisi 10 comprimés de méthamphétamine, 8 grammes de cocaïne, 10 grammes de crack et 940$ en argent.