Un proxénétisme arrêté au centre de détention de Saint-Jérôme

Le 29 octobre , un homme de 37 ans de Sainte-Julienne, Dave-Cash Paul, a été arrêté par L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) en lien avec des infractions en matière de traite de personnes et marchandisation des activités sexuelles.

Il était déjà détenu au centre de détention de Saint-Jérôme, alors qu’il était en attente de sa sentence pour un dans un dossier d’exploitation sexuelle. Il a comparu par visio-comparution au palais de justice de Joliette. Ce dernier a été, notamment, accusé de diverses infractions en matière de proxénétisme impliquant une personne de moins de 18 ans, d’avoir vécu entièrement ou en partie des fruits de la prostitution, de traite de personnes et de s’être livré à des voies de fait armées. Ces accusations concernent des évènements qui sont survenus il y a plus de 18 ans, et ce, un peu partout à travers la province.

D'autres victimes potentielles

L’enquête démontre que le suspect a fait d’autres victimes. Pour entrer en contact avec ces dernières, il utilisait les réseaux sociaux et d'autres femmes pour les introduire à la prostitution.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute personne qui aurait de l’information sur Dave-Cash PAUL ou ses agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264