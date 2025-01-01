Nouvelle épidémie de rougeole dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache

Après des mois sans vague de transmission au Québec, la rougeole refait surface dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache. Trois cas de rougeole ont pour l'instant été déclarés en lien avec cette nouvelle éclosion.

La rougeole est une maladie très contagieuse dont les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et des rougeurs au visage, puis sur le corps. Pour les personnes vulnérables, dont les bébés qui n'ont pas encore été vaccinés, il peut y avoir des complications, voire un décès dans certains cas.

L'éclosion en cours a été signalée au UP centre d'urgences pédiatriques, à Saint-Eustache. Les personnes qui ont fréquenté ce lieu entre 15 h 30 et 20 h 10 le 28 novembre peuvent avoir été exposées à la rougeole. La santé publique demande aux personnes exposées de surveiller leurs symptômes jusqu'au 19 décembre.

Si une personne n'est pas vaccinée et qu'elle a été en contact avec un cas de rougeole, elle doit s'isoler à son domicile à partir du cinquième jour suivant son exposition et jusqu’au 14e jour inclusivement. Un individu n'est pas contagieux durant les quatre premiers jours suivant une exposition.

En novembre dernier, le Canada a officiellement perdu le statut de zone exempte de rougeole qu'il détenait depuis 1998. L'épidémie de rougeole au Canada a débuté au Nouveau-Brunswick en octobre 2024 et a touché depuis plus de 5000 personnes au pays, causant le décès de deux nourrissons en Alberta et Ontario.

L’Ontario, considéré comme l’épicentre de l’épidémie pendant des mois, a déclaré la fin de son éclosion en octobre après avoir recensé plus de 2000 cas. Au Québec, l'éclosion a pris fin en avril, et seuls 36 cas avaient été déclarés.

L’éclosion de la même souche se poursuit en Alberta, où environ 2000 personnes ont contracté la maladie. D'autres provinces continuent par ailleurs d'enregistrer quelques cas.

Le Canada pourra recouvrer son statut de zone exempte de rougeole lorsque la transmission de la souche associée à l'épidémie sera interrompue pendant au moins 12 mois.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne