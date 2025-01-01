Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À la hauteur de Mirabel

Un accident impliquant un poids lourd force une fermeture sur l'autoroute 50

durée 10h00
10 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un face-à-face impliquant un poids lourd qui a fait deux blessés, dont un grave, tôt mercredi, force la fermeture de l'autoroute 50 dans les deux directions à la hauteur de Mirabel, dans les Laurentides.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la collision entre un véhicule et un poids lourd s'est produite peu avant 5 h 30 près du kilomètre 272, à un endroit où il n'y a qu'une voie par direction sans séparation sur l'autoroute 50.

Le conducteur du véhicule, un homme, a subi des blessures graves et sa vie serait en péril. Le conducteur du camion a pour sa part subi des blessures jugées mineures par les autorités médicales.

Les policiers de la SQ n'écartent aucune hypothèse dans ce dossier, mais notent que les «conditions climatiques et routières étaient difficiles au moment de la collision».

Afin que les premiers répondants puissent faire leur travail et que les policiers puissent mener leur enquête, l'autoroute 50 est complètement fermée à la circulation entre la sortie 272 et l'entrée en provenance de la route 148.

La prudence est de mise sur les routes mercredi, car une quinzaine de centimètres de neige sont attendus au courant de la journée dans la grande région de Montréal.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

Publié hier à 15h00

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige. Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande ...

LIRE LA SUITE
Deux arrestation à Sainte-Sophie en lien avec les stupéfiants

Publié le 8 décembre 2025

Deux arrestation à Sainte-Sophie en lien avec les stupéfiants

Le 3 décembre, des perquisitions et des arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants et de la production de drogues de synthèse, ont eu lieu entre autres à Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.    Les policiers ont procédé à l'arrestation de deux hommes, âgés de 30 et 53 ans de Sainte-Sophie. Cette opération ...

LIRE LA SUITE
Deux septuagénaires perdent la vie dans un accident de la route à Lachute

Publié le 8 décembre 2025

Deux septuagénaires perdent la vie dans un accident de la route à Lachute

Deux septuagénaires ont perdu la vie dans un accident de la route survenu à Lachute, dans la région des Laurentides, dimanche. Les victimes sont une femme de 71 ans et un homme de 73 ans. Peu après 11 h, les policiers de la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil ont été appelés à se rendre sur la route principale à Lachute pour une ...

LIRE LA SUITE