Près du centre commercial Place Rosemère

Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur à Rosemère

durée 10h00
15 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur, vendredi à Rosemère, a rapporté la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, ce qui en fait la troisième personne âgée à avoir été trouvée sans vie dehors cette semaine.

L'homme âgé de 78 ans a été repéré près du centre commercial Place Rosemère, sur la Rive-Nord de Montréal, vers 9 h 30 vendredi matin.

Le décès de l'homme a été confirmé dans un centre hospitalier. Le corps policier a indiqué qu'il est encore trop tôt pour confirmer les circonstances exactes de cet événement.

Des enquêteurs se sont rendus sur place pour rencontrer des témoins et analyser les circonstances de cette affaire.

«Nous comprenons que ce type d’événement suscite des préoccupations, particulièrement en période hivernale. Nous tenons à rassurer la population que toutes les mesures sont prises pour faire la lumière sur les faits. Par respect pour la famille et pour le processus d’enquête, aucun autre détail ne sera communiqué pour le moment», a affirmé l’inspectrice-cheffe Karine Desaulniers, par voie de communiqué.

Une octogénaire a aussi été retrouvée inconsciente par un déneigeur sur la voie publique à Longueuil dans la nuit de mercredi à jeudi et est finalement décédée.

Lundi, une femme de 88 ans avait également été retrouvée sans vie à l'extérieur d'une résidence pour aînés à Laval.

 

