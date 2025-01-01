Nous joindre
Rencontre entre l'agent Antoine Huot et M.Bélliveau

Une policier de Thérèse-De Blainville sauve un homme

durée 11h01
6 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le citoyen de Thérèse-De Blainville, M. Bélliveau, a été très chanceux que l’agent de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, Antoine Huot, soit rapidement intervenu auprès de lui alors qu’il venait de faire un arrêt respiratoire.

En effet, vers 16 h 54, le centre d’appels d’urgence a reçu une demande d’aide de la fille de M. Bélliveau, après que celui-ci se soit effondré dans leur résidence. Il était inconscient et avait complètement cessé de respirer.

Une minute après l’appel, le policier Huot, qui participait à une activité communautaire non loin des lieux du drame, a entendu l’appel et s’est immédiatement dirigé vers la maison. À son arrivée, la fille de la victime effectuait déjà des manœuvres de réanimation. Le policier a pris la relève et a branché sur l’homme son défibrillateur externe automatisé (DEA).

Pendant plus de dix minutes, il a poursuivi les manœuvres sans relâche et a administré trois chocs avec l’appareil, avant d’être rejoint par ses collègues Beaulieu et Comeau, qui ont continué de lui prêter main-forte jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

À 17 h 19, après plusieurs chocs supplémentaires, le pouls de M. Bélliveau est revenu. Il a été transporté au centre hospitalier de Saint-Eustache, conscient, où il a été pris en charge par l’équipe médicale.

À la suite de sa sortie de l’hôpital, M. Bélliveau a tenu à rencontrer son sauveur, l’agent Antoine Huot. Grâce à la rapidité d’intervention de ce dernier et à la présence d’un DEA dans les véhicules de patrouille de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, cette rencontre a été rendue possible.

