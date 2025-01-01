Tempête Debby : Sainte-Thérèse reçoit un prix pour son intervention

La Ville de Sainte-Thérèse a été nommée lauréate du Mérite québécois de la sécurité civile, dans la catégorie Réponse aux sinistres, pour ses actions en préparation et en réponse à l’ouragan Debby du 9 août 2024.

Ce prix provincial met en lumière la qualité exceptionnelle de l’intervention municipale lors de cette tempête historique qui a entraîné des précipitations parmi les plus intenses enregistrées au Québec depuis des décennies.

Sélectionnée parmi des candidatures provenant de partout au Québec, Sainte-Thérèse s’est démarquée par la rapidité, la rigueur et l’innovation qui ont guidé l’ensemble de ses opérations. Dès les premiers avis météorologiques, l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) a activé ses mécanismes de vigie et de coordination, mobilisant en quelques heures les services d’incendie, de génie, des travaux publics, de communication, les équipes de la bibliothèque, du centre culturel ainsi que la Régie Intermunicipale de Police Thérèse-De Blainville. Cette mobilisation, rendue possible par une préparation méticuleuse et un plan d’urgence clair, a permis d’assurer une réponse cohérente et hautement efficace malgré la complexité de la situation.

Une intervention fondée sur l’anticipation, l’expertise et la collaboration

L’un des éléments qui ont particulièrement retenu l’attention du jury est la manière dont la Ville a su conjuguer technologie, anticipation et communication structurée. Grâce à des outils hydrométriques modernes, à un partenariat stratégique avec la firme JFSA pour la prédiction des niveaux d’eau, et à l’utilisation de toutes ses plateformes de communication — alertes citoyennes, site web, réseaux sociaux, babillards électroniques — la municipalité a été l’une des premières au Québec à avertir sa population des risques imminents d’inondation. Cette capacité à diffuser rapidement des informations claires et utiles a contribué à réduire l’impact du sinistre sur les résidences, les infrastructures et le quotidien des citoyens.

La mobilisation des équipes municipales a également été remarquable dans un contexte où la situation évoluait rapidement et exigeait des décisions précises. L’ensemble des services a démontré une coordination exemplaire, une grande capacité d’adaptation et un profond sens du devoir. Chaque intervenant, qu’il soit sur le terrain ou en soutien opérationnel, a contribué à assurer une réponse fluide, efficace et cohérente. Cette mobilisation témoigne de la solidité de l’Organisation municipale de sécurité civile et de l’engagement constant du personnel envers la sécurité et la protection de la population.

Dans ce contexte, le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron, souligne que ce prix est une immense fierté pour toute la communauté. « Cette reconnaissance témoigne non seulement d’un travail remarquable accompli en amont de la tempête Debby, mais aussi du professionnalisme, de la compétence et du sens du devoir dont font preuve les équipes municipales jour après jour. Ce prix confirme que Sainte-Thérèse sait innover, se préparer et agir rapidement lorsqu’il le faut. Les citoyens peuvent avoir la certitude que tout est mis en œuvre pour leur sécurité et leur bien-être, en toutes circonstances », mentionne-t-il.

Pour le directeur général de la Ville, Christian Schryburt, cette distinction vient couronner un effort collectif exceptionnel : « Ce Mérite québécois souligne un travail d’équipe remarquable. Face à un événement météorologique historique, nos employés se sont mobilisés avec calme, rigueur et efficacité. Je tiens à saluer leur engagement, leur collaboration et leur professionnalisme. Cette distinction revient à chacune et chacun d’entre eux », a-t-il affirmé.

Un engagement constant envers la sécurité et la résilience

Au-delà de la gestion exemplaire de la tempête Debby, la Ville poursuit son travail pour renforcer sa résilience aux aléas climatiques : amélioration des outils d’alerte, investissements dans de nouvelles infrastructures, acquisition d’équipements de prêt pour les citoyens vulnérables, développement d’un outil d’intelligence artificielle pour prédire les niveaux de la rivière aux Chiens, programmes de subvention pour l’immunisation des résidences à risque et tenue de séances d’information afin d’outiller la population.