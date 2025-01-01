La prison à vie sans libération avant 25 ans pour le meurtre d'une fillette de 10 ans

Un homme reconnu coupable du meurtre au deuxième degré d'une fillette de 10 ans à Rosemère en 1994 a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

La juge Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure, a déclaré lundi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, que Réal Courtemanche n'a manifesté aucun remords et qu'il n'y a aucun «espoir de réhabilitation» pour lui.

L'homme dans la soixantaine était déjà incarcéré pour d'autres crimes lorsqu'il a admis le mois dernier que les preuves dans cette affaire démontrent hors de tout doute raisonnable qu'il a tué Marie-Chantale Desjardins.

La fillette de 10 ans a disparu le 16 juillet 1994 après avoir quitté la maison d'une amie pour rentrer chez elle à Sainte-Thérèse, également dans les Laurentides. Son corps a été retrouvé quatre jours plus tard dans un secteur boisé, portant des blessures laissant supposer une violente agression par derrière.

Selon la juge Di Salvo, l'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans est justifiée par le jeune âge et la vulnérabilité de la victime, la sauvagerie de l'agression et les nombreux antécédents criminels de Courtemanche.

La magistrate a souligné qu'il avait commis au moins 86 infractions et qu'il avait été déclaré délinquant dangereux en 2015 après avoir été reconnu coupable d'enlèvement et d'agression au couteau.