À Rosemère en 1994
La prison à vie sans libération avant 25 ans pour le meurtre d'une fillette de 10 ans
Par La Presse Canadienne
Un homme reconnu coupable du meurtre au deuxième degré d'une fillette de 10 ans à Rosemère en 1994 a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
La juge Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure, a déclaré lundi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, que Réal Courtemanche n'a manifesté aucun remords et qu'il n'y a aucun «espoir de réhabilitation» pour lui.
L'homme dans la soixantaine était déjà incarcéré pour d'autres crimes lorsqu'il a admis le mois dernier que les preuves dans cette affaire démontrent hors de tout doute raisonnable qu'il a tué Marie-Chantale Desjardins.
La fillette de 10 ans a disparu le 16 juillet 1994 après avoir quitté la maison d'une amie pour rentrer chez elle à Sainte-Thérèse, également dans les Laurentides. Son corps a été retrouvé quatre jours plus tard dans un secteur boisé, portant des blessures laissant supposer une violente agression par derrière.
Selon la juge Di Salvo, l'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans est justifiée par le jeune âge et la vulnérabilité de la victime, la sauvagerie de l'agression et les nombreux antécédents criminels de Courtemanche.
La magistrate a souligné qu'il avait commis au moins 86 infractions et qu'il avait été déclaré délinquant dangereux en 2015 après avoir été reconnu coupable d'enlèvement et d'agression au couteau.