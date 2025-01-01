À Terrebonne
Une collision avec un véhicule de déneigement cause un blessé grave
Ce matin, vers 4 h 30, une collision sur le boulevard Laurier à Terrebonne, a fait un blessé grave qui lutte actuellement pour sa vie.
Selon les informations transmises par le Service de police de Terrebonne / Sainte- Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, ils ont reçu plusieurs appels concernant un accident qui venait de survenir près du 9400 boulevard Laurier à Terrebonne.
Sur les lieux, les policiers constatent qu’un véhicule est entré en collision avec un véhicule de déneigement. Le conducteur du véhicule est gravement blessé et transporté à l'hôpital Sacré-Coeur où l'on craint pour sa vie.
Les enquêteurs du service de police, assistés d’un technicien en identité judiciaire, sont sur place pour établir les causes de l’accident. Le boulevard Laurier est fermé entre le chemin Sainte-Claire et la rue des Primevères pour permettre l’analyse de la scène.