Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À Terrebonne

Une collision avec un véhicule de déneigement cause un blessé grave

durée 10h00
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce matin, vers 4 h 30, une collision sur le boulevard Laurier à Terrebonne, a fait un blessé grave qui lutte actuellement pour sa vie. 

Selon les informations transmises par le Service de police de Terrebonne / Sainte- Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, ils ont reçu plusieurs appels concernant un accident qui venait de survenir près du 9400 boulevard Laurier à Terrebonne.

Sur les lieux, les policiers constatent qu’un véhicule est entré en collision avec un véhicule de déneigement. Le conducteur du véhicule est gravement blessé et transporté à l'hôpital Sacré-Coeur où l'on craint pour sa vie.

Les enquêteurs du service de police, assistés d’un technicien en identité judiciaire, sont sur place pour établir les causes de l’accident. Le boulevard Laurier est fermé entre le chemin Sainte-Claire et la rue des Primevères pour permettre l’analyse de la scène.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 360 000 foyers québécois sont sans électricité en raison de la neige lourde

Plus de 360 000 foyers québécois sont sans électricité en raison de la neige lourde

Tapis blanc, routes enneigées et pannes de courant: même si nous ne sommes qu'en novembre, le Québec se réveille mardi dans le contexte d'une véritable tempête hivernale. Après les premiers flocons tombés dimanche, un cocktail météo complet a balayé la province lundi soir et durant la nuit, de sorte que le début de journée risque d'être ...

LIRE LA SUITE
La prison à vie sans libération avant 25 ans pour le meurtre d'une fillette de 10 ans

Publié hier à 16h30

La prison à vie sans libération avant 25 ans pour le meurtre d'une fillette de 10 ans

Un homme reconnu coupable du meurtre au deuxième degré d'une fillette de 10 ans à Rosemère en 1994 a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La juge Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure, a déclaré lundi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, que Réal Courtemanche n'a manifesté aucun ...

LIRE LA SUITE
Tempête Debby : Sainte-Thérèse reçoit un prix pour son intervention

Publié le 7 novembre 2025

Tempête Debby : Sainte-Thérèse reçoit un prix pour son intervention

La Ville de Sainte-Thérèse a été nommée lauréate du Mérite québécois de la sécurité civile, dans la catégorie Réponse aux sinistres, pour ses actions en préparation et en réponse à l’ouragan Debby du 9 août 2024. Ce prix provincial met en lumière la qualité exceptionnelle de l’intervention municipale lors de cette tempête ...

LIRE LA SUITE