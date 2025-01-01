Intervention de matière de stupéfiants à Sainte-Agathe-des-Monts

Hier soir, des policiers de la Sûreté du Québec, du poste Sud de la MRC des Laurentides, ont été témoins d'un échange entre deux personnes possiblement en matière de stupéfiants. L'événement s'est déroulé dans un stationnement sur la rue Desjardins, à Sainte-Agathe-des-Monts.

Trouvant la situation anormale, les agents ont interpellé le suspect et ont découvert plus 1030 comprimés de méthamphétamine. L'homme de 51 ans a été arrêté puis libéré par la suite sous certaines conditions.

Il devra revenir devant la justice, à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants.