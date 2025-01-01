Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Moyens de pression

Ralentissement du DSN: Christian Dubé promet de sévir contre les médecins

durée 18h00
27 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, promet de sévir contre les médecins qui auraient ralenti l'implantation du Dossier santé numérique (DSN).

C'est ce qu'il a affirmé tard vendredi soir en pleine adoption accélérée de la loi spéciale imposant aux médecins un nouveau mode de rémunération et mettant fin à leurs moyens de pression.

Le ministre répondait alors à une question du député Vincent Marissal, de Québec solidaire, qui voulait savoir si le refus de participer à l'implantation du DSN constituait une action «sanctionnable» à ses yeux.

«Des médecins qui refuseraient de participer à un projet pilote, parce que le produit choisi est défectueux et le gouvernement n'a pas prévu de la formation adéquate, est-ce que ça fait partie d'un ralentissement professionnel sanctionnable?» a-t-il demandé.

«Je pense que je connais le cas auquel vous vous référez, et je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises pour des gestes passés, qui ne remontent pas à la période dont on parle en ce moment», a répondu M. Dubé.

M. Marissal a alors demandé des précisions, affirmant ne pas comprendre où le ministre voulait en venir.

«Ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, les moyens de pression qui ont été mis qui ont obligé l'arrêt du DSN, il y aura des actions qui seront prises pour ça spécifiquement», a poursuivi Christian Dubé.

«Il y aura d'autres actions qui seront prises spécifiquement sur le DSN», a-t-il répété.

Le 2 octobre dernier, Santé Québec annonçait le report du DSN, qui devait se déployer en projets pilotes cet automne dans les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

M. Dubé a ensuite déclaré plusieurs fois à l'Assemblée nationale que les moyens de pression des médecins étaient entièrement responsables du report du DSN.

«C'est uniquement à cause de ça que le dossier est reporté», a-t-il notamment soutenu le 7 octobre, en référence à la décision des fédérations médicales de boycotter les réunions de travail liées au DSN.

Il est clair que M. Dubé s'apprête à punir les médecins qui auraient ralenti l'implantation du DSN, a réagi M. Marissal en entrevue lundi matin.

Selon lui, le ministre veut lancer une «chasse aux sorcières», mais qui vise-t-il, en vertu de quoi et quelles seraient les sanctions? Des amendes, des mises à pied? s'est-il interrogé.

Le cabinet de M. Dubé n'avait pas encore répondu aux questions de La Presse Canadienne au moment de publier cette dépêche.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa «était près» d'un accord avec Washington avant l'interruption des pourparlers

Publié hier à 12h00

Ottawa «était près» d'un accord avec Washington avant l'interruption des pourparlers

Le Canada «était près» de conclure un accord commercial avec les États-Unis, mais les publicités anti-droits de douane payées par le gouvernement de l'Ontario ont «tout changé». C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Mark Carney lundi lors d'un point de presse tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, en marge du sommet de l’Association des nations de ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: «toutes les pierres ont été soulevées», dit le commissaire Denis Gallant

Publié le 24 octobre 2025

SAAQclic: «toutes les pierres ont été soulevées», dit le commissaire Denis Gallant

Le commissaire Denis Gallant estime avoir «tous les outils» en main pour préparer son rapport et faire des recommandations au gouvernement Legault dans le dossier du fiasco SAAQclic. La phase publique des travaux de la commission d'enquête sur la transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) s'est terminée ...

LIRE LA SUITE
Projet de loi sur la rémunération: des médecins songent à quitter le Québec

Publié le 24 octobre 2025

Projet de loi sur la rémunération: des médecins songent à quitter le Québec

Inquiétudes, angoisse, colère: des médecins songent à quitter le Québec ou à devancer leur retraite en raison du projet de loi du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vise à lier une partie de leur rémunération à des indicateurs de performance. La pièce législative sera adoptée sous bâillon à l’Assemblée nationale dans les prochaines ...

LIRE LA SUITE