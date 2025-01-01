Nous joindre
Renouvellement de la convention collective

Saint-Colomban dépose une offre globale à ses pompiers en négociation

durée 10h00
28 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Municipalité de Saint-Colomban a déposé une offre globale  au syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Colomban – SCFP 7148 dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective qui a pris fin en janvier 2024. 

Par définition, cette offre globale inclut l’ensemble des conditions normatives et monétaires proposées aux membres du SCFP 7148 dans le cadre du renouvellement de leur convention collective, dans le but de favoriser une entente équitable au bénéfice, en premier lieu, de la population de Saint-Colomban.

« C’est une grande préoccupation pour le Conseil municipal d’assurer une saine gestion des fonds publics. Je suis satisfait de voir que l’offre déposée contribuera à mieux desservir les besoins de la communauté, tout en s’assurant que les fonds investis soient utilisés afin de maximiser l’efficacité du Service de sécurité incendie, notamment en bonifiant significativement la présence de pompiers en caserne durant les périodes critiques. Par ailleurs, avec les orientations du ministère de la sécurité civile du gouvernement du Québec qui sont à venir, nous souhaitons être prêts. », indique Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban.

La Ville espère que cette offre sera bien reçue de la partie syndicale.

