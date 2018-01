Comment sont calculées les primes pour votre assurance vie ?

Article commandité

Avec la diversité offerte sur le marché des assurances vie, le calcul des primes mensuelles va dépendre de plusieurs paramètres et les différences peuvent être énormes.

Le calcul des primes

Les primes d’assurance vie varient, entre autres, selon :

l’âge

le sexe

l’état de santé (y compris la consommation de tabac)

la durée du contrat

le type d’assurance vie choisi

Il convient de bien mesurer les conséquences financières d'un éventuel décès pour les personnes dépendantes, ce qui est la raison d'être des assurances vie. Dans ce calcul, le montant des primes versées n'est pas à négliger car des différences importantes sont constatées sur le marché.

L’assurance vie temporaire

Alors que l’assurance vie entière (ou permanente) offre une protection à vie avec des primes fixes, mais élevées, l'assurance vie temporaire propose des primes peu élevées au départ qui augmentent avec l’âge.

Vous fixez la durée : généralement 10 ou 20 ans (jusqu'à 35 ans). Sur cette période de temps, l'assurance vie temporaire est beaucoup plus avantageuse que l'assurance vie permanente.

Un exemple : pour un montant assuré de 250 000 $ sur 20 ans, les primes peuvent varier du simple au dodécuple (12 fois plus) ! Soit : 25 $ par mois pour l'assurance vie temporaire et 290 $ par mois pour l'assurance vie entière dans cet exemple.

L’assurance vie universelle

Ce type d'assurance, qui tombe en désuétude, est assorti d'un placement financier et d'une protection fiscale. Le REER, le CELI et le REEE peuvent toutefois aujourd'hui s'avérer plus avantageux. Un expert financier conseillera plus volontiers de limiter un produit d'assurance à ce pour quoi il a été étudié : de l'assurance !

En revanche, son renouvellement à échéance est très cher et pas vraiment avantageux.

La composante valeur de rachat

C'est une option. Plus vous payez de prime, plus la composante valeur de rachat de la police d'assurance augmente. Mais la somme accumulée peut être retirée à tout moment, en entier ou partiellement.

Si les plafonds de cotisation au CELI et REER ont été atteints, l'opération peut éventuellement s'avérer fiscalement intéressante.

Comment choisir l'assurance vie la plus avantageuse ?

Il s'agit de bien faire ses recherches pour trouver une assurance moins chère et surtout ne pas hésiter à comparer.

Les calculateurs de primes en ligne vous éviteront la tracasserie d'effectuer le calcul vous-même. Le montant assuré, qui correspond au capital exonéré que vous laisserez à vos héritiers en cas de décès, restera toutefois un choix personnel.