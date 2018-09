Réfection du boulevard de Fontainebleau et de la rue Tétreault

Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des résidentes et résidents, la Ville de Blainville effectue actuellement et poursuivra durant l’automne plusieurs travaux d’infrastructures partout sur le territoire. Dans le cadre de son programme annuel de réfection des chaussées, l’administration du maire Richard Perreault investit en 2018 un budget de 800 000$. Parmi les travaux réalisés, notons la réfection du boulevard de Fontainebleau entre les rues de Chenonceau et de Franchimont et la réfection de la rue Tétreault entre la 30e et la 33e Avenue Est.

« Nous voulons des routes et des trottoirs sécuritaires à Blainville et chaque année, nous établissons des priorités selon l’usure des tronçons. D’ici quelques semaines, les résidentes et résidents du quartier Fontainebleau et de la rue Tétreault profiteront d’une chaussée neuve. D’ici là, je les remercie de leur prudence et de leur patience pendant toute la durée des chantiers », a souligné le maire Richard Perreault.

Boulevard de Fontainebleau

Sur le boulevard de Fontainebleau entre les rues de Chenonceau et de Franchimont, les travaux de réfection complète de la chaussée sont amorcés. Les travaux prévoient également la démolition et la reconstruction de trottoirs et de bordures sur certaines parcelles.

Des entraves à la circulation sont planifiées, dont une fermeture complète du tronçon pour le pavage et le marquage de la chaussée entre le 13 et le 24 août. Une voie de détour sera aussi aménagée sur le côté opposé du boulevard.

« Non seulement les automobilistes pourront rouler sur une chaussée plus sécuritaire, mais les cyclistes bénéficieront d’un bout de piste complètement refait », a mentionné la conseillère du district de Fontainebleau, Liza Poulin.

Rue Tétreault

Située dans le quartier Saint-Rédempteur, la rue Tétreault fera aussi l’objet de travaux. En effet, la chaussée sera complètement refaite entre la 30e et la 33e Avenue Est.

« Seule la circulation locale sera permise entre le 6 et le 15 août. Un chemin de détour est prévu dans diverses rues locales. Les citoyennes et les citoyens devront surveiller les avis sur le site Web et les réseaux sociaux. Je reste disponible pour répondre à leurs questions », a conclu le conseiller du district Saint-Rédempteur, Serge Paquette.