Sable Villeneuve plante 1 million de saules à Terrebonne

Des membres du Regroupement citoyen pour la santé des Laurentides (RCSL) et des travailleurs-euses en santé et services sociaux de la FIQ-SPSL, la CSN et l’APTS ont manifesté le 4 juin dernier devant les bureaux des ministres Sonia Bélanger, Éric Girard et Benoit Charrette. Le premier ministre Legault s’est engagé à de nombreuses reprises ...