Le gazebo à toit rigide : un choix gagnant pour le jardin

Pour profiter de l’été, rien de mieux qu’un abri de jardin pour prendre une pause soleil ou encore passer du bon temps en famille ou entre amis au bord de la piscine. Il existe plusieurs modèles de gazebos sur le marché; celui à toit rigide en est un. Voyons voir en quoi il consiste et quels sont ses avantages.

Un abri fonctionnel et esthétique

Aussi appelé gloriette, le gazebo à toit rigide offre comme principal avantage de protéger contre le soleil et les intempéries et de servir de lieu de détente. Généralement construit en aluminium ou en bois, il possède un toit rigide en polycarbonate ou encore en acier. Contrairement à l’abri en toile, il est doté d’un toit fixe et étanche qui ne se décolore pas.

Les modèles pourvus du toit en polycarbonate offrent une plus grande luminosité et protègent les occupants contre les rayons du soleil. En plus de tenir un rôle pratique, le gazebo à toit rigide possède une fonction esthétique en mettant en valeur votre jardin. Il en existe plusieurs modèles et couleurs, ce qui fait qu’il est facile d’en choisir un adapté à ses goûts et besoins.

Les gazebos à toit rigide peuvent également venir avec des moustiquaires pour empêcher les moustiques de s’infiltrer ou encore avec des rideaux. Ils font partie des modèles les plus durables qui soient. Le seul inconvénient de ce type d’abri est que l’hiver, il faut enlever la neige qui s’accumule sur le toit pour prévenir les risques d’effondrement.

Les autres modèles

Moins dispendieux que le gazebo à toit rigide, celui en toile est recouvert d’un toit en tissu que vous pouvez enlever pendant la saison froide. Bien que joli, esthétique et abordable, le gazebo en toile est celui qui offre la moins bonne résistance au vent. C’est aussi le modèle le moins durable. Il est d’ailleurs conseillé de se doter d’un évent (ouverture pratiquée au milieu du toit permettant d’évacuer le vent) afin d’empêcher que l’abri s’effondre, surtout si vous vivez dans un endroit où il vente beaucoup. À l’instar du gazebo à toit rigide, celui en toile peut venir avec des rideaux ou des moustiquaires et il existe une grande panoplie de modèles.

L’abri de type solarium

Ce type d’abri ressemble en tout point au modèle à toit rigide, sauf qu’à la place des moustiquaires, il est entouré de panneaux fermés. Il peut être installé indépendamment dans le jardin ou encore être adossé au mur de votre maison, devenant ainsi un prolongement de votre espace de vie intérieur.

Enfin, l’abri permanent est le plus durable de tous. C’est aussi le plus dispendieux. Recouvert d’un toit en acier, il est entouré de panneaux vitrés permettant de refermer le gazebo et de se mettre à l’abri du soleil dans un lieu sûr et confortable.

Les principaux critères auxquels porter attention, au moment de choisir son gazebo, sont la superficie, les matériaux de construction, l’éclairage et les accessoires (évent, rideaux, etc.). Parce qu’il n’est pas toujours facile de bien choisir son modèle, il est conseillé de se rendre en magasin et de faire affaire avec un spécialiste. Celui-ci pourra vous guider dans votre sélection.