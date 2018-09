Citoyens de Sainte-Thérèse à vos maillots, et profitez du bain libre du Centre récréoaquatique de Blainville

À compter du 8 septembre 2018, les Thérésiennes et les Thérésiens auront accès aux activités de bain libre du Centre récréoaquatique de Blainville, aux mêmes coûts et conditions que les Blainvillois, sur présentation d’une Carte citoyen valide.

D’une durée de quatre ans, l’entente vise les citoyens de Sainte-Thérèse, de même que les employés municipaux et leur famille immédiate. Pour s’en prévaloir, il suffira de présenter une Carte citoyen valide et de payer les frais associés au bain libre. Les écoles situées à Sainte-Thérèse pourront également bénéficier d’un accès à la piscine.

« La Ville présente une programmation automnale très éclatée avec plus d’une centaine d’activités allant du yoga à la peinture et du kangoo au tricot! Cette année, nous avons le plaisir de pouvoir bonifier cette offre avec l’accès au bain libre intérieur dans une infrastructure moderne, à deux pas de chez nous et à coût très abordable! Cette entente intermunicipale fait le bonheur des familles de Sainte-Thérèse et nous en sommes très fiers. Quelle belle activité à l’arrivée de l’automne que d’aller à la piscine en famille pour s’y amuser ou encore en solo pour y faire quelques longueurs », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Le Centre récréoaquatique c’est :

• une capacité de 400 baigneurs;

• une eau à 85°F/30°C pour le bassin récréatif et à 82°F/28°C pour le bassin de natation;

• un bassin de natation de 25 m x 25 m et un bassin récréatif de 10 m x 20 m;

• un bassin récréatif avec entrée plage et jeux d’eau;

• un bassin de natation de 10 couloirs;

• 220 places assises dans les gradins.

Le Centre récréoaquatique de Blainville est situé au 190, rue Marie-Chapleau à Blainville. L’horaire et les modalités sont disponibles au www.blainville.ca.

Pour plus de renseignements sur le Service de la culture et des loisirs de Sainte-Thérèse, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : [email protected]