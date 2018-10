La CSSMI lance la campagne promotionnelle #monDEPmafierté

Lancée officiellement hier, la campagne promotionnelle #monDEPmafierté vise à faire valoir davantage la formation professionnelle (FP) comme une voie de formation de choix menant à de nombreux métiers prometteurs. Cette campagne est le résultat d’un travail concerté entre la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) et ses cinq centres de formation professionnelle. Dans l’objectif de faire connaître les différentes formations, la campagne sera principalement véhiculée au sein du réseau de la CSSMI afin de sensibiliser les employés pour qu’ils agissent comme des ambassadeurs de la formation professionnelle.

En bref

• La CSSMI offre 31 formations menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP).

• Ces programmes de formation professionnelle sont offerts dans les 5 centres de formation de la CSSMI.

• Pour connaître l’offre de service et les conditions d’admission des différents programmes de formation, consultez le http://www.cssmi.qc.ca/centres-de-formation/informations/programmes-offerts- en-formation-professionnelle

• Une tournée aura lieu prochainement dans toutes les écoles secondaires de la CSSMI.

• Un DEP n'est pas nécessairement une fin en soi, mais bien un tremplin vers l'avenir!

La fierté comme moteur principal de la campagne La fierté est le cœur de cette campagne! À la CSSMI, nous sommes fiers des programmes de formation professionnelle offerts et nous sommes fiers du personnel qui travaille dans un seul et même but, soit celui de guider, d’accompagner et de former la relève. Mais surtout, la CSSMI est fière des jeunes et des adultes ayant choisi un métier avec passion et qui eux sont fiers de leur diplôme ainsi que de leur réussite!

La campagne mettra d’ailleurs en scène des membres du personnel de la CSSMI qui sont de fiers diplômés de la formation professionnelle, fiers d’avoir obtenu un DEP! Par cette campagne, la CSSMI souhaite aussi reconnaître et souligner la réussite de ses propres employés!