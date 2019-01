Bibliothèque municipale de Lorraine: accessibilité accrue et nouveaux aménagements

En novembre dernier, la bibliothèque municipale de Lorraine a bénéficié de quelques rénovations, dont le réaménagement complet de son comptoir d’accueil. Plus fonctionnel et au design tout moderne, il rend cet espace public encore plus convivial, aéré et chaleureux. Notons que l’aménagement d’une nouvelle salle de travail est prévu en 2019 pour répondre à la demande des citoyens.

Comme l’explique le maire Jean Comtois, ces prochaines rénovations font partie d’un plan qui vise à rajeunir l’image de la bibliothèque, en plus de maximiser le potentiel des différents espaces :



« Le réaménagement de la zone d’accueil fait suite à plusieurs travaux dont ce bâtiment municipal a bénéficié au cours des dernières années, notamment la création d’un coin jeunesse coloré et adapté aux besoins des tout-petits. Offrir une salle de travail permettra de bonifier encore davantage l’offre de service aux abonnés. »

Notons qu’à l’occasion de l’activité Mini Conseil d’un jour, au printemps dernier, une des jeunes participantes d’âge scolaire avait d’ailleurs suggéré l’aménagement d’une salle de travail. Ce nouvel espace sera assurément fort apprécié!



« J’ai très, très hâte que les citoyens, notamment les étudiants, profitent de cette salle aménagée pour eux. Ce projet me tient d’autant plus à cœur que je suis une lectrice avide et passionnée. Notre magnifique bibliothèque a bénéficié de belles améliorations depuis 2014, et ce n’est pas terminé », se réjouit la conseillère municipale Martine Guilbault, déléguée à la bibliothèque et à la famille.



Soulignons que la bibliothèque compte un peu plus de 4000 abonnés à l’heure actuelle, alors qu’on en dénombrait 2750 à pareille date en 2014. Cela témoigne bien de la qualité des services offerts et de l’attrait de la lecture au sein de la population.

Les citoyens sont invités à découvrir la nouvelle zone d’accueil de la bibliothèque et à profiter des diverses expositions qui s’y déroulent tout au long de l’année. Rappelons que la bibliothèque est maintenant ouverte tous les jours de la semaine, que l’abonnement est gratuit pour les résidents de Lorraine et que la Carte Citoyen permet d’emprunter des livres en formats papier et numérique. On peut se la procurer à la bibliothèque ou à l’hôtel de ville. Disponible dans ces bâtiments, le formulaire d’adhésion peut également être téléchargé en ligne au www.ville.lorraine.qc.ca.