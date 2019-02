Stages séjours disponibles à Annecy: une expérience unique pour les Thérésiens

La Ville de Sainte-Thérèse est fière de pouvoir offrir aux jeunes thérésiennes et thérésiens quatre stages parmi les neuf énumérés ci-dessous dans la merveilleuse ville d’Annecy cet été. D’une durée de 4 semaines, ils permettront aux citoyens sélectionnés d’acquérir une expérience personnelle et professionnelle des plus formatrices dans un décor enchanteur!



« La Ville est offrira une bourse de 1 000 $ aux candidats retenus dans le cadre de cette initiative développée grâce au pacte d’amitié que nous entretenons avec notre ville sœur Annecy. Ces séjours découvertes permettront à nos jeunes de faire le plein de souvenirs et de rencontres inspirantes tout en développant plusieurs compétences qui leur serviront pour les années à venir », mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Voici la liste des stages disponibles :

- Accueil du public à la Médiathèque de Bonlieu

- Accueil du public au Forum Expo pour le Centre culturel Bonlieu

- Accueil du public chez Art By Friends

- Adjoint au jumelage à la Direction des relations internationales, Ville d’Annecy

- Agent d’accueil et d’entretien au Camping Le Belvédère (Semnoz)

- Agent d’information au Bureau d’information jeunesse de Bonlieu

- Préposé à l’accueil et à la surveillance au Musée-Château et au Palais de l’Île

- Réparateur de vélo chez Roule & Co

- Serveur en cafétéria à la résidence d’hébergement Le Prés Saint-Jean



Pour être admissibles, les candidats doivent entre autres avoir entre 18 et 25 ans, et être résidents de Sainte-Thérèse ou étudier à temps plein dans une institution scolaire sur le territoire de Sainte-Thérèse. Consultez la description complète des stages et les conditions d’admissibilité au www.sainte-therese.ca



Pour plus de renseignements ou pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir avant le 1er mars votre dossier complet (curriculum vitae à jour accompagné d’une lettre de motivation) à [email protected]