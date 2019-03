Saint-André-d’Argenteuil se joint au Réseau BIBLIO des Laurentides

La bibliothèque Au fil des mots de Saint-André-d’Argenteuil fait maintenant partie du Réseau BIBLIO des Laurentides (RBL). Dès vendredi le 1e mars, les abonnés auront accès gratuitement à plus de 12 000 livres numériques, une cinquantaine de revues numériques et toute une panoplie de ressources numériques dont Protégez-vous et des services de généalogie.

Les abonnés pourront aussi désormais emprunter gratuitement les livres de n’importe laquelle des 62 bibliothèques-membres du RBL à travers le service de prêt entre bibliothèques. Pour profiter de tous ces services, il suffit de visiter le site web www.mabiblioamoi.ca.

Pour la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, cette affiliation permet de profiter d’importantes économies d’échelle puisque l’équipe de la bibliothèque bénéficiera désormais du soutien de bibliothécaires professionnelles, de techniciennes en documentation et d’informaticiens entre-autres. Une multitude d’animations culturelles à faible coût seront aussi disponibles pour rendre la bibliothèque encore plus vivante.

UN PAS VERS L’AVANT

Depuis plus de dix ans, le développement de la bibliothèque Au fil des mots est soutenu par le travail et la passion de citoyens engagés. Située au cœur du village, la bibliothèque occupe le sous-sol de l’église sur les rives de la Rivière du nord.

La collection de plus de 10 000 ouvrages a été développée pour plaire à tous les types de lecteurs. Les tout derniers bestsellers de langue anglaise font aussi partie de la collection.

L’affiliation au Réseau BIBLIO des Laurentides témoigne de l’intérêt de la municipalité à investir dans la culture et dans la qualité de vie de ses citoyens. Saint-André-d’Argenteuil se joint maintenant à un réseau interrégional qui œuvre à faire des bibliothèques un troisième lieu stimulant et pour les citoyens, après la maison et le travail.

Le Réseau BIBLIO des Laurentides