5 partenaires indispensables pour la gestion de votre entreprise

Pour créer ou gérer sa PME, tout chef d’entreprise court après le temps. Il a donc besoin de ressources pour l’optimiser dont les toutes premières sont financières, mais pas seulement. Comment allier efficacité et performance dans tous les domaines quand on est seul ou presque?

Votre partenaire financier

Naviguer à vue n’est pas une bonne idée. Pour vous assurer d’une solide base financière, un budget prévisionnel est indispensable. Ce tableau de bord accompagnera chacune de vos décisions et surtout vous permettra d’anticiper les risques.

Prendre un comptable agréé à Montréal est le gage de voir vos performances évaluées au plus près, de connaître votre seuil de rentabilité et de maintenir votre trésorerie à l’équilibre. En connaissant votre flux de liquidité, vous tiendrez vos objectifs et vous vous assurerez de la bonne santé financière de votre entreprise en temps réel. En cas de problème, vous pourrez demander de l’aide à votre banquier sur des bases solides.

Votre partenaire bureautique

Une suite bureautique telle que PME Office 365 est un allié appréciable. Vous consultez et partagez vos documents depuis n’importe quels ordinateur et tablette n’importe où dans la mesure où votre espace de travail est dans le cloud. Utilisez les outils de communication à la pointe : Drive et Gmail pour vous accompagner.

Votre partenaire pour la gestion de la production

Un logiciel de GPAO intégrant votre activité commerciale ou mieux, un ERP, vous rendront de précieux services pour piloter votre activité. Ils assureront la gestion de tous vos services opérationnels : le suivi de la production, la gestion de vos achats et des ventes, de vos fournisseurs et de vos clients. Avec un reporting décisionnel, vous anticiperez les ruptures de matières premières ou de stock. Il vous garantira la traçabilité de vos produits et une bonne visibilité sur votre flux.

Votre partenaire gestion de base client

Des outils comme Salesforce ou Trello permettent la saisie automatique des contacts. Grâce à ce type de logiciel, vous bénéficiez de rappels de suivi intelligent, la lecture de vos courriels vous est notifiée, vous partagez votre carnet d’adresses avec qui de droit.

Votre partenaire relation clients

Choisissez un CRM adapté à votre entreprise pour la prise en charge de vos contenus sur le web et leur optimisation SEO pour votre référencement dans les moteurs de recherche. Il vous aidera à mieux gérer vos campagnes marketing et créer des relations étroites avec vos clients. Wordpress par exemple est le CRM le plus populaire à l’heure actuelle.