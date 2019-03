Comment réparer un gazon abîmé?

Le rôle d’une pelouse est bien plus que celui d’embellisseur de domicile. Ce n’est pas seulement un apanage. Il s’agit de votre endroit favori pour lire un livre. Celui de vos enfants pour s’y traîner lorsqu’ils sont petits et jouer au ballon lorsqu’ils deviennent plus grands. Toutefois, il se peut qu’un jour lorsque vous sortirez pour profiter de votre pelouse, vous trouviez quelques accros à cette dernière. Il est important de réagir rapidement au moment de votre découverte afin que les petits défauts de votre pelouse ne deviennent pas un problème plus important. Ces quelques trucs vous aideront à réparer votre gazon abîmé.

Utilisez le même type de pelouse – Lorsque la parcelle de pelouse que vous devez réparer n’est pas trop grande, il est préférable d’utiliser la même pelouse que vous possédez déjà. En effet, afin d’éviter que votre pelouse ait un manque d’uniformité, il est préférable d’utiliser la même variété que vous aviez. Une nouvelle variété risque de ne pas correspondre à la couleur et la texture de l'ensemble de votre pelouse. Si vous ne connaissez pas la variété de votre gazon, déterrez-en une motte et montrez-la à votre pépiniériste qui pourra vous conseiller un choix approprié. Sinon, vous pourriez faire appel aux services de professionnels comme C-Vert qui viendront à la rescousse de votre pelouse.

À l’aide d’une bêche – Avec une bêche, découpez la section de gazon endommagé. Puis, soulevez la motte avec une pelle, tout en coupant les racines. Marchez sur la section mise à nue afin de raffermir les racines qui sont restées en place. Ensuite, il ne vous reste qu’à garder le sol humide jusqu’à ce que le gazon repousse.

Nouvelles semences – Commencez par retirer le gazon mort. Par la suite, répandez du compost et de la terre sur toute la surface de la parcelle dénudée. Assurez-vous de râteler à un niveau un peu plus élevé que la pelouse. Semez les graines du nouveau gazon. Ensuite, égalisez avec le dos du râteau pour que les semences, sans être enfouies trop profondément, soient en contact avec le sol. Finalement, il faut vous assurer de conserver le sol humide, en tout temps, surtout s’il n’y a pas de pluie en vue.

Pelouse brune – Une pelouse brune est souvent le résultat d’une pelouse assoiffée ou d’une tonte trop courte. Dans ces cas, il ne faut jamais enlever plus d’un tiers de la hauteur du gazon. Elle pourra ainsi se régénérer sans problème.