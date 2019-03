Comment se sortir d'une impasse budgétaire en fin de mois?

Être à court d’argent en fin de mois n’est pas une situation agréable. Imaginez lorsqu’il s’agit de tous les mois! Toutefois, sachez que selon l’Association canadienne de la paie, près de 60% des Canadiens partagent la même situation que la vôtre. Bien qu’il puisse s’agir simplement d’une année plus difficile sur le plan personnel (financier, professionnel et émotionnel); il semblerait que la conscience financière soit la première cause des fins de mois rimant avec « raclage de fonds de tiroirs ». Heureusement, nous avons des conseils afin de vous sortir de ces désagréments récurrents.

Mode de vie – Prendre conscience de votre mode de vie est indispensable afin de pouvoir mettre de l’ordre dans vos finances. Additionnez vos dépenses mensuelles fixes, loyer, hypothèque, transport, factures, dettes, etc. Comptez aussi quelles sont vos dépenses hebdomadaires moyennes pour la nourriture, y compris les repas à l’extérieur et les petites courses à l’épicerie du coin. Enfin, évaluez le coût moyen de vos loisirs et divertissements, ainsi que celui des dépenses imprévues. Le portrait de vos finances en mains, ce sera plus facile de couper dans les dépenses futiles et ainsi, pouvoir joindre plus facilement les deux bouts en fin de mois.

Objectifs – Souvent, lorsqu’il est question de relever un défi ou d’effectuer un changement dans notre vie, il est plus simple de se fixer des objectifs pour y arriver. Par exemple, vous pourriez vous fixer un montant d’argent que vous aimeriez économiser, suite aux paiements des factures, pour partir en voyage ou vous offrir un soin dont vous rêvez depuis longtemps. Cette façon de procéder vous permettra non seulement de suivre vos progrès, mais elle vous servira aussi de système d’alarme en vous aidant à repérer les problèmes potentiels avant que vous ayez les deux pieds dedans. Mieux vous suivrez vos dépenses, plus il vous sera facile de les limiter et de respecter vos priorités.