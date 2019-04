La Ville de Sainte-Thérèse a organisé la première édition de la Soirée reconnaissance des bénévoles thérésiens le 10 avril dernier, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse. Les invités présents lors de cet événement ont eu la chance d’assister à un spectacle de l’auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau.

La Ville a profité de la Semaine de l’action bénévole pour souligner l’implication de quelque 200 bénévoles résidant sur son territoire. Ce faisant, elle reconnait l’importance de s’engager auprès des autres, puisque cela permet notamment d’injecter une dose d’humanité à notre société qui tend parfois à s’individualiser.

La mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant s’est adressée aux bénévoles présents notamment pour aborder la thématique de la Semaine de l’action bénévole cette année Et si on osait... bénévoler! : « À cela j’ajouterais et si on osait donner un peu de temps; ouvrir notre cœur aux autres; mettre à profit nos connaissances et nos expériences; faire du bien... Comme vous chers invités, gageons que nous découvririons à quel point il est plus enrichissant de donner que de recevoir. Elle est là toute la richesse de l’action bénévole! »

La Ville a offert des billets aux Thérésiens trouvant refuge à la Maison du citoyen hier soir en raison des pannes de courant sur le territoire. La mairesse a également tenu à s’adresser à eux : « Il est important pour la Ville d’accueillir nos concitoyens affectés par les pannes de courant et de leur offrir chaleur et sécurité. À celles et ceux qui vivent encore les contrecoups du verglas tombé lundi, nous sommes de tout cœur avec vous et nous sommes heureux de vous offrir cette belle soirée! »

Enfin, la Ville de Sainte-Thérèse remercie tous les bénévoles qui améliorent la qualité de vie des Thérésiennes et Thérésiens, chacun à leur façon. Une personne bénévole est nécessairement une personne de cœur qui contribue au mieux-être de l’ensemble de la collectivité et il est important pour la Ville de le souligner. Cette soirée qui fut un succès sur toute la ligne sera de retour l’an prochain pour une deuxième édition!