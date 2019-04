Rosemère dévoile sa nouvelle campagne de sensibilisation

La Ville de Rosemère est fière de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation sur les matières résiduelles. Cette campagne a pour principal objectif de sensibiliser la population à redoubler les efforts liés à la gestion des matières résiduelles. Elle se déclinera en trois volets : résidus verts / feuilles mortes, matières recyclables et organiques et se déroulera jusqu’à la fin de l’automne 2019.

« Pour des raisons écologiques, la Ville a pris la décision qu’en 2019, les sacs en plastique ne seront plus ramassés et qu’il n’y aura plus de collectes spéciales de feuilles au printemps et à l’automne. Ces dernières seront désormais intégrées aux collectes de résidus verts et organiques. C’est pourquoi il est important de faire une campagne de sensibilisation afin que les citoyens puissent mieux connaître les solutions alternatives », a mentionné le maire de Rosemère Eric Westram.

Chacun des volets de cette campagne de sensibilisation est lié par le même fil conducteur, le socle de l’ampoule (DEL) en lien avec le concept que pratiquer l’autocompostage des feuilles et l’herbicyclage, recycler, composter, etc. c’est une bonne idée!

D’ailleurs, la Ville de Rosemère invite ses citoyens à visiter son micro site web vieecolo.com où ils trouveront davantage d’information sur l’autocompostage des feuilles et l’herbicyclage, sur le recyclage et sur les matières organiques. L’autocompostage, c’est quoi? En gros, c’est imiter le génie de la nature en recyclant tout simplement sur place, au pied même des végétaux, les matières organiques telles que feuilles, fleurs, tiges, résidus de jardin.

La campagne de sensibilisation s’amorce avec les résidus verts / feuilles mortes et se poursuivra durant la période estivale avec les matières recyclables et organiques. Elle reviendra en force à l’automne avec d’autres initiatives de communication visant à promouvoir l’autocompostage des feuilles.

Finalement, la Ville invite les citoyens à assister à deux conférences sur l’autocompostage (11 h 30 et 13 h) qui auront lieu dans le cadre de la Journée Retour à la terre le samedi 25 mai prochain à l’hôtel de ville de Rosemère.