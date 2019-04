Grande opération de collecte de branches à Sainte-Thérèse

Les conditions climatiques difficiles, les précipitations reçues et le verglas de la semaine dernière ont causé de nombreux dommages aux arbres de la région. La Ville de Sainte-Thérèse procédera à la collecte des branches sur le territoire et pour ce faire, elle sollicite la collaboration des citoyens.

« Suite à ces événements météorologiques imprévus, la grande quantité de branches cassées sera ramassée dans les prochains jours, l’opération pourrait toutefois prendre un peu plus de temps que la normale. Les équipes de la Ville ont pour priorité d’assurer un environnement sécuritaire aux citoyennes et aux citoyens. Nous vous remercions de votre patience, de votre compréhension et de votre collaboration », a affirmé la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Pour faciliter les opérations de ramassage, la Ville vous prie de déposer les branches en bordure de la rue sur votre terrain (la partie coupée face à la rue) et de respecter ces consignes :

• Longueur maximale des branches : 3 m

• Hauteur maximale du tas de branches en bordure de rue : 1,3 m

• Diamètre maximal des branches : 15 cm

Vous pouvez également vous débarrasser des branches en les apportant gratuitement au centre de multirecyclage, sur présentation de votre preuve de résidence. Vous pouvez maintenant y accéder selon l’horaire estival, soit les vendredis de 12 h à 19 h et les samedis et dimanches, de 9 h à 18 h.

Pour plus d’informations concernant les collectes spéciales visitez le www.sainte- therese.ca > Environnement > Collectes et matières résiduelles > Collectes spéciales.