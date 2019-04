Rosemère invite ses citoyens à faire preuve de vigilance

Comme les prévisions météorologiques annoncent plusieurs millimètres de pluie sur notre région vendredi et samedi, les spécialistes prévoient que le niveau de la rivière des Mille Îles pourrait atteindre, au cours de la fin de semaine, un niveau semblable à celui que l’on a connu en 2017. Les citoyens doivent donc s’assurer que leurs biens sont protégés.

« Nous avons appris de notre expérience en 2017, et la Ville a déjà posé plusieurs gestes préventifs et est prête à intervenir en cas de besoin. Les pompiers, la police et le personnel de la ville poursuivent leur surveillance en continu afin d’assurer la sécurité des citoyens », a mentionné le maire de Rosemère Eric Westram.

Deux digues de sables ont été érigées, une sur l’île Bélair et l’autre sur la rue David-Morris. Une équipe s’affaire d’ailleurs à les relever au courant de la journée.

La Ville demande aux citoyens de ne pas circuler sur les digues de sable afin de ne pas les abaisser. Elle demande également aux plaisanciers de faire preuve de civisme et de ne pas circuler en bateau près des zones riveraines afin d'éviter les vagues.

Recherche de bénévoles

La Ville met sur pied actuellement une banque de bénévoles qu’elle contactera en cas de besoin. Les personnes intéressées peuvent écrire à [email protected].

Sacs de sable toujours disponibles

Les citoyens peuvent communiquer directement avec la Direction des travaux publics (450 621-3500 poste 3300) pour toute question concernant les inondations ou pour vous procurer des sacs de sable. Pour les appels d'urgence, veuillez composer le 911.

Également, des palettes de sacs de sable sont toujours disponibles dans les secteurs névralgiques suivants:

• Place Ducharme (près du pont)

• Val Chenaie

• Thorncliff Ouest

• Île Bélair Est

• Earlscourt

• Skelton (coins Alexandre et Béland)

• Terrasse Cadieux

Au besoin, disposez des sacs de sable aux endroits où l’eau serait susceptible de s’infiltrer (garage, portes, fenêtres) ou au pourtour de le la résidence.

Pour plus d’information, visitez le site Internet de la Ville.