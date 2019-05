Départ de Jean-François Lachance, directeur général de la CSSMI

Après une carrière de plus de 33 ans passés au sein de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), M. Jean-François Lachance, Directeur général, a annoncé qu’il quittera ses fonctions le 30 juin prochain. C’est lors de la dernière séance du conseil des commissaires, en avril, qu’il a partagé ses intentions.

Une longue carrière à la CSSMI

Avant d’accéder au poste de Directeur général, M. Lachance a occupé différents emplois au sein de l’organisation : enseignant en adaptation scolaire, directeur d’école au primaire et au secondaire, directeur du service de l’organisation scolaire ainsi que directeur général adjoint.

Objectif : réussite!

Par son leadership mobilisateur, sa vision, sa détermination et sa rigueur, au fil des ans,

M. Lachance a propulsé la CSSMI aux premiers rangs des commissions scolaires performantes du Québec. Entouré de gestionnaires chevronnés et engagés, il a proposé et mis en place d’audacieux projets pour atteindre les résultats que nous connaissons aujourd’hui. L’atteinte de cet objectif passe, entre autres, par la diminution importante du taux de décrochage scolaire. En effet, à l’automne 2018, la CSSMI affichait un taux de décrochage scolaire de 7,2 %, soit le plus bas taux de son histoire.

Au cours des 15 dernières années, inspiré par des valeurs de persévérance et de réussite, M. Lachance a toujours affirmé que, grâce au travail et à la volonté du personnel de la CSSMI, les conditions gagnantes étaient réunies pour favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves.

De concert avec son équipe de la Direction générale, M. Jean-François Lachance a su établir et entretenir un climat de confiance et de collaboration auprès des gestionnaires et des membres du conseil des commissaires œuvrant au sein de la CSSMI.

Un départ remarqué

Le conseil des commissaires a pris acte de l’annonce du Directeur général. La présidente, Mme Paule Fortier, a notamment mentionné : « Je sais aussi à quel point notre organisation vous est chère puisque vous lui avez consacré toute votre carrière. Votre départ est une onde de choc pour la CSSMI. Il ne saurait en être autrement après 15 ans à la barre de la Direction générale ainsi qu’à la suite de toutes les réalisations que vous avez menées à terme. »