Travaux sur l'autoroute 640 à Saint-Eustache

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en œuvre, dès le 23 mai, de travaux d’asphaltage sur l’autoroute 640 en directions est et ouest, de la 25e Avenue à la route 148 à Saint-Eustache. Réalisés durant la nuit, afin d’en limiter les répercussions sur le réseau routier, ceux-ci entraîneront des fermetures partielles et complètes de l’autoroute et de ses bretelles d’accès.

Les travaux s’échelonneront du 23 mai au début de juillet. Lors des fermetures complètes de l’autoroute, la circulation s'effectuera à contresens, à raison d'une voie par direction. Lors des fermetures complètes de bretelles, les usagers de la route devront suivre les chemins de détour balisés à l’aide de panneaux de signalisation. À noter que la zone de chantier fera l’objet d’une surveillance policière accrue.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.