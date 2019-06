Journée portes ouvertes à la nouvelle caserne de pompiers le 6 juillet 2019

La Ville de Saint-Eustache invite tous ses résidents à l’unique occasion de visiter la nouvelle caserne Henri-Renaud située au 315, rue du Parc, à l’intersection de la rue Saint-Eustache, le samedi 6 juillet prochain, entre 10 h et 15 h.

Venez visiter cet important et tout nouveau bâtiment du Service de sécurité incendie et profitez d’un accès privilégié à tous ses recoins : bureaux administratifs, aire de vie des pompiers (vestiaires, dortoir, salle d’entraînement, salle de séjour), les garages et équipements.

Des membres du conseil municipal, de l’état-major et le personnel du Service de sécurité incendie auront grand plaisir à vous accueillir et vous accompagneront lors de votre visite. Ils répondront à vos questions et vous fourniront une foule de renseignements tant sur l’édifice que sur le métier de pompier et les services qu’ils offrent à la population.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer et à inscrire à votre agenda. On vous y attend. Veuillez noter que le stationnement de la nouvelle caserne est situé à l’arrière de l’édifice.

Nous rappelons aussi que, dans le cadre de la journée familiale des activités de la Fête nationale du Québec dans le Vieux-Saint-Eustache, le Service de la sécurité incendie sera présent avec camion et équipements, le 24 juin, dans les jardins du manoir Globensky.