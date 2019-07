L’Expo Champs Bio est de retour en force en 2019!

La Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ) est fière d’annoncer la deuxième édition de l’Expo Champs Bio. L’événement aura lieu le dimanche 1er septembre 2019 à la Ferme aux petits oignons, au 515, chemin Brébeuf, à Mont-Tremblant. La journée débutera à 10 h et les inscriptions sont ouvertes!

Une programmation exceptionnelle

Que vous soyez producteur.trice.s, intervenant.e.s du milieu ou simple amateur.trice.s d’agriculture écologique, le programme aura de quoi satisfaire les mieux informés, et les plus curieux.

Outre les incontournables démonstrations d’équipements et la présentation de nouveaux outils et de nouvelles pratiques, l’Expo Champs Bio accueille aussi cette année une belle brochette de conférencier.ère.s reconnu.e.s.

En particulier, les organisateurs sont fiers d’accueillir deux spécialistes américains : Elizabeth Henderson abordera les menaces liées à l’industrialisation de la production biologique et Tom Stearns discutera de la provenance des semences biologiques.

Plusieurs autres experts passionnés, Jean Duval, François Labelle, Reid Allaway et Simon Duval-Matte présenteront des conférences à ne pas manquer sur la production animale, l'électrification des outils, la mise en marché locale et la révision de la norme bio au Canada. Des exposants seront sur place pour présenter leurs produits et leurs services. Enfin les hôtes, Véronique Bouchard et François Handfield, offriront une visite guidée de la Ferme aux petits oignons, et présenteront les outils novateurs qu’ils utilisent sur leur ferme bio-intensive de cinq hectares.

Festi’CAPÉ, une soirée à ne pas manquer!

Fidèle à sa tradition, la CAPÉ invite ses membres ainsi que tous les autres partenaires du milieu à la 5e édition de la soirée-bénéfice du Festi’CAPÉ qui suivra l’Expo Champs Bio. Au menu : aliments locaux, saveurs du terroir, succulents plats bio et locaux et soirée divertissante dans un environnement ludique et informel! Le Festi’CAPÉ, c'est une occasion de découvrir les richesses culinaires du coin, de faire bonne chère en compagnie de vieux collègues et de nouveaux amis, d'étirer une belle soirée d'été et de laisser filer un peu le temps.

Nouveauté 2019 : des visites de fermes Fière de la réussite phénoménale de l’année dernière, qui a attiré plus de 400 participants, en 2019 la CAPÉ prolonge la durée de l’Expo Champs Bio et y ajoute des visites de ferme de la région! Les intéressé.e.s sont invité.e.s à planter leur tente et, le lundi 2 septembre, à s'inscrire à l’un des deux parcours en autobus qui leur permettront de découvrir des entreprises régionales diversifiées et dynamiques.

Restez à l’affût, plus d’informations sur la programmation seront bientôt disponibles!

Pour en apprendre davantage ou pour acheter des billets de l’Expo Champs Bio, du Festi’CAPÉ et des visites de fermes, rendez-vous sur leur site Web ou sur la page de l’événement.