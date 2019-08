Mettez-vous en marche en suivant les parcours Boomerang!

Les citoyens de Sainte-Thérèse peuvent désormais profiter de deux parcours balisés de course et de marche offrant chacun deux options de distance différentes : les parcours Boomerang. L’un des parcours trouve son point de départ et d’arrivée au parc De Sève (4,9 km et 2,2 km) et l’autre au parc Saint-Pierre (5,1 km et 2,3 km). Il suffit de mettre un pied devant l’autre et de suivre les indications!

Les différents positionnements géographiques des trajets permettent de varier aisément les entrainements et de découvrir deux secteurs distincts, mais tout aussi agréables de la ville. Dans les deux cas, les rues empruntées sont sécuritaires et bien éclairées le soir. Les trajets ont également été pensés en fonction de points d’eau, il suffit de prévoir une bouteille réutilisable pour rester hydraté. Les trajets peuvent être parcourus du printemps à l’automne.

« En créant des parcours de course et de marche de distances variées, la Ville de Sainte-Thérèse encourage les citoyens à bouger davantage. Rien n’est plus simple que de marcher ou de courir à l’extérieur, il suffit d’avoir une bonne paire de chaussures, un peu de motivation et le tour est joué! La Ville souhaite que les coureurs et les marcheurs de Sainte-Thérèse empruntent les parcours balisés dans le cadre de leurs sorties régulières », a déclaré le conseiller municipal du district Blanchard de Sainte-Thérèse, M. Armando Melo.

En encourageant l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie, les parcours Boomerang s’inscrivent tout à fait dans l’esprit de la Politique intégrée de la famille et des aînés de la Ville de Sainte-Thérèse. La marche et la course à l’extérieur sont accessibles à tous, peu importe l’âge ou le niveau de forme physique. Alors, allez-y, enfilez vos souliers de course et suivez les parcours Boomerang!

Les cartes géographiques des circuits des parcours Boomerang sont en ligne à l'adresse www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Parcours de course et de marche Boomerang.

Cette initiative est inspirée des parcours de course à pied instauré en 2017 par la Ville de Belœil. La Ville de Sainte-Thérèse remercie la Ville de Belœil pour son ouverture et sa collaboration au projet.